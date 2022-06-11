В Грязовце возбуждено уголовное дело в отношении бывшего работника сферы закупок учреждения соцобслуживания

Бывшую сотрудницу грязовецкого учреждения соцобслуживания подозревают в мошенничестве и присвоении средств.

Вологодский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которая подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

– По версии следствия, на протяжении 2020 года и по апрель 2022 года сотрудник сферы закупок учреждения социального обслуживания, являясь материально ответственным лицом, присвоила денежные средства в сумме, превышающей 1 млн рублей, поступившие от платных социальных услуг. Кроме того, в марте 2022 года фигурантка изготовила от имени работодателя заведомо подложные документы, с помощью которых похитила денежные средства организации в сумме 101 тыс. рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.