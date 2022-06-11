В Грязовце возбуждено уголовное дело в отношении бывшего работника сферы закупок учреждения соцобслуживания

11.06.2022 [Происшествия]

Бывшую сотрудницу грязовецкого учреждения соцобслуживания подозревают в мошенничестве и присвоении средств.

Вологодский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которая подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

– По версии следствия, на протяжении 2020 года и по апрель 2022 года сотрудник сферы закупок учреждения социального обслуживания, являясь материально ответственным лицом, присвоила денежные средства в сумме, превышающей 1 млн рублей, поступившие от платных социальных услуг. Кроме того, в марте 2022 года фигурантка изготовила от имени работодателя заведомо подложные документы, с помощью которых похитила денежные средства организации в сумме 101 тыс. рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам ОЭБиПК МО МВД России «Грязовецкий». Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится весь комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.
 

Тэги: мошенничество, присвоение чужого имущества, растрата

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