Две женщины и трехлетний ребенок пострадали в ДТП в Череповецком районе 10 июня

Две женщины и трехлетний мальчик получили травмы в ДТП, которое произошло в Череповецком районе на 127-м километре автодороги «Вологда-Тихвин Р21 «Кола» 10 июня около 18:45.

32-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем «Хонда CRV», выезжала с прилегающей территории и, при повороте налево, не предоставила преимущество в движении автомобилю «Ниссан Икс-Трейл», которым управлял 30-летний житель Архангельска.

В результате столкновения «Ниссан» съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, в результате ДТП пострадала пассажирка «Хонды» – 48-летняя жительница Московской области, а также два пассажира «Ниссана» – 31-летняя женщина и трехлетний мальчик.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По собранным материалам будет принято процессуальное решение.

