Движение транспорта по улице Галкинской в Вологде будет ограничено с 14 июня по 30 июля

11.06.2022 [Общество]

Движение транспорта по улице Галкинской в Вологде будет ограничено с 14 июня по 30 июля. Речь идет об участке Галкинской от площади Бабушкина до улицы Чехова. 

– Движение автотранспорта будет ограничено со стороны площади Бабушкина в центральную часть города. Для водителей, которые едут из центра, маршрут не изменится, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

С 14 июня по 30 июля на этом участке будет проводиться капитальный ремонт теплосетей, которые находятся на балансе АО «Почта России». 

Ветхие участки инженерных коммуникаций необходимо заменить в преддверие благоустройства улицы Галкинской по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», запланированного в этом году. Подрядчик, с которым организация заключила договор, должен установить новую трубу диаметром 150 мм и протяженностью 240 метров. 

Для того, чтобы не создавать транспортные заторы на данном участке дороги, водителям предлагается выбирать другие направления объезда. Например, можно будет воспользоваться следующими маршрутами: 

  1. Пошехонское ш. - пл. Бабушкина - ул. Зосимовская - ул. Чехова;
  2. Пошехонское ш. - пл. Бабушкина - ул. Мира - ул. Предтеченская - ул. Чехова.
     
Тэги: ограничение движения, ремонт дорог, сети

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