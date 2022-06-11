Женщина погибла, переходя дорогу на зеленый свет на перекрестке в Вологде

11.06.2022 [Происшествия]

37-летняя женщина погибла, когда переходила перекресток на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло в Вологде на перекрестке улиц Чехова и Мальцева 10 июня в 23:06.

По данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, автомобиль «Школа Октавия Тур» двигался по Чехова в сторону Ленинградского моста и пересек перекресток с улицей Мальцева на «красный» сигнал светофора. В это время на «зеленый» свет дорогу наискосок пересекали двое пешеходов. 

Автомобиль «Шкода», за рулем которого находилась 33-летняя женщина, сбил одного пешехода. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

В социальных сетях вологжане сообщают, что погибшую звали Роза. В этот вечер они с мужем возвращались домой из гостей на велосипедах. 

Фото из соцсети ВКонтакте.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, что перед тем, как пересечь перекресток, оба велосипедиста спешились в соответствии с правилами дорожного движения. 

Запись видеокамер опубликовала Baza.net.

Тэги: ДТП, погиб в аварии

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