Вологодское УФАС возбудило дело в отношении «Аквалайна»

9 июня 2022 года Вологодское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения ООО «АкваЛайн» антикоррупционного законодательства.

Основанием для возбуждения дела стали поступившие в Вологодское УФАС обращения управляющих компаний и Вологодского регионального отделения партии ЛДПР.

В 2018 и 2019 годах ООО «АкваЛайн» применило понижающий коэффициент к единому тарифу регионального оператора для населения Восточной зоны Вологодской области, установленный Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования. Затем, 31 декабря 2019 года региональный оператор направил Департаменту ТЭК и ТР претензию с требованием компенсировать неполученную сумму за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Поскольку требование не было исполнено, ООО «АкваЛайн» обратилось в суд с соответствующим исковым заявлением.

Арбитражный суд Вологодской области отклонил требования регионального оператора, поскольку ООО «АкваЛайн» самостоятельно и в добровольном порядке приняло решение произвести снижение предельного размера тарифа путем применения понижающего коэффициента, то есть взимать с населения плату ниже утвержденного тарифа.

После этого ООО «АкваЛайн» пересмотрело цену договоров на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год, произведя доначисление населению Восточной зоны области за каждый месяц.

«Законодательством не предусмотрен такой механизм компенсации региональному оператору недополученных денежных средств за оказанные услуги по обращению с ТКО, как издание в одностороннем порядке приказа по доначислению платы за оказание данной услуги и взысканию с потребителей указанной коммунальной услуги. Вологодским УФАС установлено, что ООО „АкваЛайн“ в 2019–2021 годах занимало доминирующее положение на рынке оказания услуг по обращению с ТКО в Восточной зоне Вологодской области. Допущенные ООО „АкваЛайн“ нарушения повлекли произвольное, не предусмотренное законодательством установление размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО для жителей Вологодской области, и массовое нарушение их прав. При этом граждане, обязанные в соответствии с части 1 статьи 153 ЖК РФ вносить плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО, оплачивали ее по цене, рассчитанной с нарушениями действующего законодательства и превышающей стоимость услуги, согласованной сторонами», — сообщает в Вологодском УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 5 июля 2022 года.