Полдарса: как гражданская инициатива разбивается о столб бюрократии

Наталья Рюмина

Жителям Полдарсы Великоустюгского района надоело терпеть соседство с бурьяном, обломками полуразрушенных сараев, медленно превращающимися в свалки. Они решили самостоятельно облагородить территорию недалеко от сельсовета под парк с детской площадкой. Об этом NewsVo писал ранее. Но как оказалось, хорошая инициатива столкнулась с бюрократией. Глава поселения Николай Жигалов оказался против идеи граждан.

Инициатива была встречена на ура жителями поселка и даже жителями района. Активисты собрались, расчистили территорию, посадили деревья, а потом решили, что так дело не пойдет. В парке должно быть и детям весело. Сделали качели, сделали песочницу… И тут столкнулись со стеной бюрократии…

Уже несколько дней глава поселения им доказывает, что они занимаются самоуправством, и что детскую площадку здесь ставить нельзя.

«История этой территории началась так. При прошлом главе здесь была построена детская площадка. На ее открытие приезжали люди даже из области. Дед Мороз был. Праздник устроили. А потом пришел новый глава и перенес это площадку ближе к школе. Мотивировал это тем, что здесь рядом проезжая часть. Но убрано было не все. Домики, сцена, забор остались гнить, зарастая травой. И это прямо перед окнами сельсовета», — рассказывает местная активистка Ольга Коншина.

Люди долго на это все смотрели, а потом подумали, зачем ходить выпрашивать, лучше собраться и самим все сделать и привести в порядок.

«Деревни сейчас итак умирают, а мы любим свой поселок. Мы собрались и убрали все. Посадили деревья. Яблоньки, орешник, рябинки. А потом оказалось, что кроме деревьев нам ничего нельзя здесь делать. Мы хотели-то немного, песочницу, качели, фигурки, еще кораблик остался от прошлой площадки. Нам его, кстати, не дают трогать», — продолжает Ольга Коншина.

Ее поддерживает все село. Люди готовы поставить забор, чтобы изолировать площадку от дороги, как это положено, хотят сделать площадку для велосипедов.

«Люди все-все подключились, даже деньги предлагают переводить. Но глава сказал, что детских объектов здесь не будет».

Люди пишут в Полдарсу из района, из области и даже из других городов. Спрашивают, чем можно помочь. Но глава не приклонен. Людям говорит, что надо сначала бумаги составить, замежевать все, да и кто следить за всем этим будет.

«А мы итак за многим сами следим. Недавно остановку автобусную сама лично убирала. На коленях ползала. Там даже урны нет. С детьми поговорила, чтобы не мусорили. Коробку под мусор поставила. Даже дети все понимают», — продолжает историю Ольга Коншина.

На балансе содержать площадки у администрации поселения действительно плохо получается, та, которая была перенесена, сейчас находится в плачевном состоянии. Даже в опасном. Сейчас она выглядит так:

При этом глава поселения переживает за безопасность детей, которые будут играть на новой площадке. Ведь рядом проезжая часть. Только вот при этом сам он не устанавливает знаки, ни пешеходного перехода, ни приоритета дороги. О знаках люди его уже давно просят.

9 июня жители поселка снова собрались на благоустройство. Ну и глава пришел. В это время ГИБДД подъехало, насчет знаков прояснить ситуацию. Сотрудников ГИБДД спор удивил. Они вынесли предписание главе за отсутствие знаков на дороге и сказали, что инициатива у жителей хорошая.

А люди, тем временем, все больше подключаются в благоустройству.

«Директор магазина позвонила, краску предложила. Пожилые люди звонят. Школьники звонят, чтобы покосить. Женщина одна даже домой банку краски принесла мне, услышав разговор в магазине. А глава говорит, что мы самовольничаем. Как так? Ну хорошо, посодействуй тогда, возьми на себя то, что мы не можем и не умеем — бумажную эту всю волокиту», — говорит Ольга.

Для площадки даже штакетник закупили добрые люди, чтобы обеспечить безопасность территории. Люди нашли трактор, чтобы вывезти мусор с территории.

NewsVo связался с главой поселения Опокское Николаем Жигаловым, чтобы понять, чем он мотивирует свой отказ жителям в площадке. Николай Жигалов в телефонном разговоре, вроде, и не против инициативы жителей. Но говорит, что надо все оформить, сделать запрос в районную администрацию, выяснить, кому принадлежит земля, можно ли на ней что-то возводить, провести межевание.

«Опять же финансы. Хорошо. Построят жители площадку. А кто это все содержать будет? Нагрузка дополнительная на бюджет. Да и проезжая часть близко. Ну, а третье, почему так спонтанно, нельзя ведь так, надо чтобы все было по закону», — говорит он.

Николай Жигалов заверил NewsVo, что запрос по поводу земли уже отправил и сказал, что согласен, что нужно содействовать инициативе жителей.

Этого полдарчане и ждут от властей. Надеются, что справедливость восторжествует. И все у них получится. Сейчас они надеются, что поселение займется вопросом оформления земли. Также идет сбор средств на стройматериалы, в том числе на бетон для укрепления построек. Работы предстоит много. Только люди переживают, что с бумажной волокитой можно все лето потерять, а потом вообще протянуть. И хорошая инициатива погибнет.