Российские и западноевропейские гравюры 16-19 веков можно увидеть на выставке в Вологде

10.06.2022 [Культура]

Выставка «Русская и западноевропейская гравюра 16-19 веков» открывается 10 июня в художественном отделе Вологодского государственного музея-заповедника.

– Посетители смогут познакомиться с историей гравюры, с работами западноевропейских и русских граверов 16-19 веков из собраний Вологодского государственного музея-заповедника и Вологодской областной картинной галереи, – говорится в анонсе мероприятия.

Торжественное открытие выставки состоится 10 июня в 16:00 часов в выставочных залах художественного отдела музея на территории вологодского Кремля. 

Посетить выставку можно будет до 2 октября года.

Возрастные ограничения: (6+).
 

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