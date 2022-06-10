Российские и западноевропейские гравюры 16-19 веков можно увидеть на выставке в Вологде

Выставка «Русская и западноевропейская гравюра 16-19 веков» открывается 10 июня в художественном отделе Вологодского государственного музея-заповедника.

– Посетители смогут познакомиться с историей гравюры, с работами западноевропейских и русских граверов 16-19 веков из собраний Вологодского государственного музея-заповедника и Вологодской областной картинной галереи, – говорится в анонсе мероприятия.

Торжественное открытие выставки состоится 10 июня в 16:00 часов в выставочных залах художественного отдела музея на территории вологодского Кремля.

Посетить выставку можно будет до 2 октября года.

Возрастные ограничения: (6+).

