Продукция Вологодской детской молочной кухни отмечена «Золотым знаком качества»

47-й конкурс «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» проходил в Москве в период с 10 января по 7 июня 2022 года. По итогам конкурса «Золотым знаком качества» отмечена работа по организации детского питания МАУ «Центр социального питания» Вологды, а также производимый этим учреждением кисломолочный продукт «Лакт-элит».

«Центр социального питания занимается организацией питания во всех школах и детских садах Вологды. Мы производим закупку свежих продуктов, следим за качеством и температурным режимом выпускаемых блюд, их калорийностью, вкусовыми свойствами. Конкурсная комиссия оценивала нашу работу в этом направлении. Также была проведена экспертиза качества продукции, выпускаемой нашим Центром, и результат еще раз подтвердил, что наши кефир, творог, питьевой йогурт и кисломолочный коктейль „Лакт-элит“ действительно являются полезными и качественными. Бесплатно продукцию молочной кухни могут получить малыши с 8 месяцев до 2,5 лет из малообеспеченных семей, не посещающие дошкольные учреждения, также эти кисломолочные продукты включены в меню школ и детских садов города. В прошлом году мы выпустили порядка 600 тысяч единиц продукции», — рассказала директор Центра социального питания Яна Фадеенко.

Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века» является системой добровольной сертификации продукции и услуг. Такой знак информирует потребителя о том, что маркированная им продукция не только безопасна, но и качественна.

Организаторами конкурса выступили Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ ООО «АМСКОРТ ИНТЕРНЭШНЛ», ФБУ «РОСТЕСТ-Москва», Фонд «Национальная Слава», ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Правительства РФ, Администрации Президента РФ, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Министерства экономического развития РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Вольного экономического общества России, Всероссийской организации качества, ОАО «ВДНХ».

Напомним, поручение о проработке вопроса расширения категории получателей молочной кухни было дано Мэром Вологды Сергеем Воропановым.

Добавим, что в прошлом году продукцию вологодской детской молочной кухни в прошлом году отметили знаком качества «Лучшее детям» в рамках Национальной программы продвижения лучших российских товаров и услуг для детей.