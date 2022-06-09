Молодежный квест пройдет в Вологде 12 июня

12 июня в областной столице состоится квест, посвященный одному из главных государственных праздников. Все задания будут направлены на знание истории и географии нашей страны, карты России, особенностей российских городов. Организатором проекта выступает Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» при поддержке Администрации города Вологды.

– Чтобы принять участие в квесте, необходимо собрать команду из 5 человек любого возраста и пройти регистрацию по ссылке. Сделать это можно до 16.00 10 июня, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Игра начнется 12 июня в 10.00 в здании МЦ «ГОР.СОМ35» по адресу Козленская, 2, где командам будет дано первое задание. Проходить квест каждая команда будет в своем темпе, но в среднем на это понадобится 3-4 часа.

Также в День России на площади Революции в 19.00 состоится концерт, организованный в поддержку военнослужащих, которые сейчас защищают безопасность нашей страны, и жителей Донбасса.

Кроме того, в честь Дня России волонтеры будут раздавать в разных районах города ленточки с российским триколором. Добровольцы будут работать с 14.00 до 16.00 на 11 площадках: на Кремлевской площади и площади Революции, в Парке Ветеранов, на аллее Ильюшина, у Дворца спорта «Вологда», а также у торговых центров «Мармелад», «РИО», «Форум», «Апельсин», «Оазис» и ЦУМ.

