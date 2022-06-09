«Яндекс» убрал границы государств на своих картах

В «Яндекс.Картах» исчезли границы государств, поскольку карта теперь станет физико-географической с акцентом на природных объектах, сообщили РБК в пресс-службе компании. На исчезновение границ государств обратили внимание в соцсетях.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. На карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные, характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно», — рассказали в компании.

Задачей сервиса в «Яндексе» назвали отображение «мира вокруг», помощь пользователям в поиске организаций и мест поблизости, общественного транспорта и построении маршрутов.