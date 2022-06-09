Благоустраивать пляж в парке Мира в Вологде начали к летнему сезону

09.06.2022 [Общество]

В Вологде приступили к благоустройству территории официального городского пляжа в парке Мира перед началом пляжного сезона. Сегодня специалисты Департамента городского хозяйства Администрации Вологды встретились с подрядчиком и обсудили предстоящие работы и их сроки.

– Пляж Мира является единственным официальным пляжем в городе. Его территорию мы приводим в порядок ежегодно. В этом году в планах обновить малые архитектурные формы, выровнять песчаное основание, на которое потребуется порядка 120 тонн песка, подсыпать щебень на подъезде к пляжу. Пробы воды взяты подрядчиком в начале этой недели, затем забор воды и почвы будет проводиться регулярно. Подрядчик должен подготовить территорию пляжа до 15 июня, – рассказал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Гостинцев. 

Также будет проведено обследование дна. Это водолазы сделают 13 июня. 

После приемки пляжа городскими властями подрядчик в течение пляжного сезона в ежедневном режиме будет осуществлять уборку территории, по мере необходимости выполнять покос травы. 

Ежедневно с 8:00 до 20:00 на пляже будут находиться два спасателя. Но уже сейчас проводятся регулярные рейды по безопасному поведению на водоемах с участием сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, Администрации города, Центра гражданской защиты города Вологды и сотрудников УМВД. 

Пресс-служба Администрации города Вологды напоминает, что до получения результатов анализов и обследования дна водолазами купание в реке Вологде не рекомендуется. Вся информация будет доступна к началу пляжного сезона на информационном стенде. В прошлом году купание в парке Мира было запрещено из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим нормам.

Тэги: пляж, пляжи, благоустройство, парк Мира

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