Туристский код центра Вологды будет бороться за победу на Всероссийском конкурсе от Ростуризма

09.06.2022 [Общество]

Федеральное агентство по туризму проводит Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Свой проект представит на него и Вологда. Конкурс Ростуризма позволяет городам-победителям получить финансирование до 250 млн рублей на реализацию проекта.

– Поскольку туристский код разрабатывается именно на исторические кварталы, то это особенно значимо для Вологды, которая в этом году отмечает 875-летний юбилей. Мы гордимся своим городом, и нам есть что показать гостям областной столицы! Проект туристического кода как раз и задуман, чтобы сделать пространство в этих туристических границах максимально интересным и комфортным для туристов, удовлетворяющим все их запросы от историко-культурных до бытовых: куда поселиться, где поесть, что посмотреть, как пройти к тем или иным достопримечательностям. Поэтому предусматриваются элементы, объединяющие территорию, например, единая навигация, доступная среда, информационно – туристические центры и т.д. А в перспективе такая системная работа дает Вологде конкурентные преимущества, полное раскрытие ее туристического потенциала, новые рабочие места, поступления в бюджет, – рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.      

Туристский код центра Вологды разработан участниками одноименного проектного комитета, в состав которого входят представители Администрации города, Лаборатории городской среды, общественных движений, совместно с преподавателями и студентами Вологодского государственного университета. В границы территории, для которой разрабатывается туристский код, вошли четыре исторических района: Верхний Посад, Город (в границах бывшей крепости Ивана Грозного), Нижний Посад и Заречье. Кластеры соединены между собой мостами, которые разработчики проекта предлагают обыграть как некие «порталы» из одного района в другой.  

– Задача была – определить четкие границы участка в 100 га (таковы требования Ростуризма) и составить перечень мероприятий и объектов, которые подчинены нуждам туристического бизнеса. Главные задачи, которые декларирует конкурс – сохранение историко-культурного наследия и создание комфортной среды города. Нужно сохранить этот комплекс историчности, привлекательный для туристов. Но в то же время необходимо идти в ногу со временем и создавать современную инфраструктуру, в которой будут использованы, в том числе, IT-технологии, – пояснила один из разработчиков проекта туристского кода, доцент кафедры архитектуры и градостроительства ВоГУ Елена Никитина. 

Проект туристского кода Вологды 7 июня был представлен на общественных слушаниях, в которых приняли участие представители сферы туризма города, а также учебных заведений, выпускающих специалистов по направлению «Туризм» и «Гостиничное дело». 

– Участники высказали свои предложения, в частности попросили обратить внимание на подходы к объектам просмотра, благоустройство улиц, наличие ливневой канализации и так далее, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

По итогу участники общественных слушаний поддержали проект туристского кода и утверждение туристских границ центра города Вологды с некоторыми корректировками.
 

Тэги: Туризм, конкурс, гранты, проекты

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