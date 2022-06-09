Праздничная этнографическая программа «Троицкое гулянье» пройдет в музее «Семенково» 12 июня.

– В этот день музейная деревня преобразится! Откроются взору крепкие деревенские дома, украшенные, по традиции, ветками березы. На холме возле Георгиевской церкви соберется вся деревня – и стар, и млад – на водосвятный молебен, а после увлекут деревенские жители гостей со всех волостей на Троицкое гулянье! – рассказывают о празднике сотрудники музея.

В программе мероприятия: сельский сход, интерактивные зарисовки, мастер-классы, народные игры, хороводы, качульные частушки и молодецкие забавы, обходы дворов на Троицу и плетение венков.

Кульминационным моментом станет братчина – пиршество, которое раньше устраивалось в деревнях на этот праздник.

– На качульном городке будем яишницу-селянку на большой сковороде выпекать, за столом друг друга угощать, с праздником поздравлять! – поясняют сотрудники музея.

«Троицкое гулянье» пройдет в музее «Семенково» пройдет 12 июня с 12:00 до 15:00.

Подробнее о возможностях участия на странице музея в социальной сети или по телефону: (8172) 21-01-90.

Возрастных ограничений нет.