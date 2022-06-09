Исторический квест «Пристают к заставе гости...» пройдет в Вологде 11 июня

09.06.2022 [Культура]

Исторический квест «Пристают к заставе гости...» пройдет в Вологде 11 июня. 

Участникам предстоит окунуться в историю Вологды от периода создания города до 16-го века.

– Этот квест познакомит вас с тайнами строительства крепости, укладом жизни наших предков. Мы пройдемся по самым древним и значимым для каждого вологжанина местам, а выполняя задания игровой программы, сможем почувствовать себя и новгородскими ушкуйниками, и жителями древнего поселения на реке Вологде, – рассказывают организаторы – сотрудники вологодской картинной галереи.

Начало квеста 11 июня в 14:00 у Шаламовского дома. Необходима предварительная запись по телефонам: (8172) 72-14-33, 72-79-02.

Возрастные ограничения: (6+).

Тэги: квест, история, Вологда

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