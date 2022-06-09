Известнейший фольклорист Сергей Старостин выступит в музее «Семенково» в рамках фестиваля «Голоса истории»

09.06.2022 [Культура]

Известнейший фольклорист, вокалист и исполнитель на многочисленных этнических инструментах – Сергей Старостин участвует вместе с талантливой московской актрисой Татьяной Бондаренко в фестивале «Голоса истории» со спектаклями «Пинежский Пушкин» и «Не любо - не слушай». Помимо этого, 16 июня в 15:00 он выступит в «Театре на повети» музея «Семенково». Это будет творческая встреча «Былое и думы», на которой Старостин расскажет об опыте общения с традицией.

– Его авторитет среди фольклористов – безоговорочен; его личное исполнительское мастерство отразили десятки специальных концертных проектов. Изучая и исполняя русский фольклор (в его личной коллекции, собранной в этнографических экспедициях - несколько тысяч песен), он умеет сохранить и аутентичность, но и открыт к эксперименту, работая вместе с различными музыкантами авангардных направлений. Сергей Старостин умеет быть современным, не теряя ни качество, ни сущности фольклорной традиции, – говорят сотрудники архитектурно-этнографического музея «Семенково».

Вход на встречу бесплатный, но необходима предварительная регистрация участников по ссылке (покупка бесплатных билетов).

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: фольклор, Голоса истории, музыка, история, Музей Семенково

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