В Вологде ищут дружинников, готовых уберечь жителей от мошенников прямо у банкоматов

09.06.2022 [Общество]

Общественная организация содействия правопорядку «Муниципальная стража» объявила набор дружинников, готовых уберечь жителей Вологды от мошенников. Волонтеры считают, что если кто-то периодически будет дежурить у банкоматов, это поможет людям не переводить деньги злоумышленникам. 

«По будням с 12:00 до 16:00 нужно дежурить у банкоматов. Как показала практика, это самый эффективный способ предотвратить беду. Один из примеров прошлой недели: пенсионерка по указке мошенников уже сняла свои сбережения — 600 тысяч рублей — и собиралась положить их на счет преступников. Случайный прохожий объяснил ей, что она имеет дело с обманщиками. Поэтому дружинники могут: объяснять, помогать, спасать», — сообщают в группе муниципальной стажи в социальной сети.

За неделю мошенники обманули вологжан на два миллиона рублей. Схемы мошенничества похожи друг на друга. Потерпевшим звонят, представляются сотрудниками банка, полицейскими, операторами сотовой связи и говорят, что кто-то пытается оформить на них кредит. Чтобы защитить средства надо перевести деньги на другой счет. Часто операции просят совершить через банкомат, особенно пожилых людей. Человека, который разговаривает с мошенником вычислить легко. Обычно он разговаривает с кем-то по телефону, нервничает и слушая инструкции по телефону, пытается выполнить незнакомые ему операции. 

Тэги: мошенники, телефонные мошенники

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