В 2021 году врачам в Вологодской области не выплачивали стимулирующие за выявление онкозаболеваний

Контрольно-счетная палата Вологодской области проверила исполнение бюджета Территориального фонда ОМС за 2021 год. В КСП выяснили, что медработникам в прошлом году не осуществлялись выплаты стимулирующего характера за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения. При этом чиновники департамента здравоохранения говорят о том, что онкология в регионе растет. Ежегодно в области выявляется около 4,4 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями.

На финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования направлено 18,3 млрд. рублей, что составляет 96,8% годовых назначений.

«Низкое освоение средств установлено по проведению углубленной диспансеризации — 30,2%, финансовому обеспечению мероприятий по программам повышения квалификации медицинских работников — 26,7%, на оплату труда вновь принятых врачей и среднего медицинского персонала — 14,3%. Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения, поступившие в сумме 3,9 млн. рублей не осуществлялись», — заключили в КСП.

Тем временем в департаменте здравоохранения провели большой медсовет о проблемах и перспективах развития онкологической службы.

В медсовете приняли участие руководители медицинских организаций области и представители департамента здравоохранения.

«Одна из задач коллегии – обсудить следующие шаги по развитию онкослужбы и повышению доступности медицинской помощи для пациентов. В первую очередь, диагностики. Проблемы с доступности существуют, и наша задача их решить, - отметил начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников. - Если есть подозрение на онкологическое заболевание, нужно как можно быстрее провести верификацию, поставить диагноз и начать лечение. Для этих целей мы в регионе развиваем сеть центров амбулаторной онкологической помощи. В ЦАОпе вся диагностика, специалисты находятся в одном месте, чтобы максимально быстро установить диагноз и направить пациента на специализированное лечение в онкодиспансер. Безусловно, еще один важный аспект с точки зрения профилактики онкозаболеваний – это диспансеризация, медицинские осмотры. Тот перечень скрининга, который необходимо проходить каждому жителю области с определенной регулярностью для того, чтобы выявить на ранних стадиях онкологические процессы и купировать их».

Проект по борьбе с онкологическими заболеваниями реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Суть его заключается в том, что формируется настороженность к онкологическим заболеваниям в первичном звене, для чего специальное обучение проходят участковые врачи, профильные специалисты, работающие в первичном звене. Проводится работа по оснащению медицинских организаций оборудованием для своевременной диагностики и лечения онкозаболеваний. Открываются Центры амбулаторной онкологической помощи. Первый из них в феврале заработал в Череповецкой городской больнице, пациенты с подозрением на онкологические заболевания стали получать амбулаторно-поликлиническую помощь. Второй ЦАОП летом откроется на площадке первой городской поликлиники Вологды, далее этот опыт будет тиражироваться по межрайонным центрам.

В последние 10 лет наблюдается рост случаев заболевания онкологией. Ежегодно в области выявляется около 4,4 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. По статистике у обоих полов чаще всего выявляют рак толстой кишки, у мужского населения - рак легкого, у женщин – это рак молочной железы.