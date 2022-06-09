В Доме Пановой в Вологде после реставрации сохранят уникальные масляные росписи

09.06.2022 [Общество]

В деревянном доме конца XIX века в Вологде идет ремонт. Его восстанавливает Герман Якимов. Дом Пановой планируют перекрасить, а внутри на стенах сохранить уникальную масляную роспись. 

«Деревянное здание станется зеленым, но „не таким ядовитым“. Какой именно будет оттенок, вы скоро увидите лично. За лето реставраторы планируют завершить внешние работы в доме, собрать крыльцо, балкончик, также восстановить полы в комнатах», — рассказывают о ходе реставрации в группе «Сохраняя будущее: деревянная Вологда».

Далее перейдут ко внутренним работам. В ходе внутреннего ремонта будут вскрыты элементы живописи.

«По живописи на стенах будет отдельный проект. На первом этаже элементы уже были частично вскрыты. Закрывать отделкой их уже не будут. Всё для того, чтобы все желающие люди могли увидеть уникальные масляные росписи позапрошлого столетия, выполненные „в голландской манере“»

Дом на ул. Герцена, 38 был передан инвестору Герману Якимову в достаточно хорошем состоянии, поэтому работы тут будут завершены быстрее, чем в других деревянных домах Вологды, которые восстанавливали в последние годы.

Фото Владимир Новоселов

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