В Кадникове торжественно открыли гигантский портрет героя Великой Отечественной войны Сергея Орешкова

Гигантский портрет героя Великой Отечественной войны Сергея Орешкова на въезде в Кадников торжественно открыли.

Ранее NewsVo писал, что мурал с портретом Героя Советского Союза Сергея Орешкова появился в Кадникове.

Масштабное граффити украсило один из жилых домов Кадникова. В торжественном открытии, приуроченном к празднованию Дня России, принял участие Председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко, представители администрации района, жители города.

«Сергей Орешков, младший лейтенант, командир взвода, в 1943 году повторил подвиг Александра Матросова. Он закрыл собой дзот фашистов. Тем самым он обеспечил продвижение своих товарищей вперед, к Победе. Граффити было создано в рамках партийного проекта „Ради жизни на земле“, который стартовал прошлом году. Сегодня портреты Героев Советского Союза, наших земляков появились на фасадах зданий в Череповце, Сямже, Вытегре, Соколе. Вологодскую область прославили множество героев, поэтому проект будет продолжен. Он необходим, чтобы вологжане смотрели на портреты земляков и вспоминали об их вкладе в Победу», — сказал, выступая перед собравшимися, Андрей Луценко.

Автором проекта «Ради жизни на земле» и его куратором стал депутат Законодательного Собрания, член фракции «Единая Россия» Анатолий Дианов.

«Мы понимаем, что это не просто портрет. В этом лице — вся война, страшная история, которую нельзя забывать. Портрет появился в Кадникове, в прекрасном месте: Сергея Орешкова видят все, кто заезжает в город или выезжает из него», — отметил Анатолий Дианов.

Как рассказал участник проекта «Ради жизни на земле», художник Олег Иванов, на создание монументальных работ его вдохновляет реакция жителей:

«Людям нравится, когда в городах появляются огромные портреты героев. Поэтому я готов создавать граффити еще и еще».

О важности сохранять память о героях Великой Отечественной войны сегодня говорила и родственница Сергея Орешкова Ольга Леднева:

«Мы всегда понимали, что наша семья — семья Героя Советского Союза. Вспоминаю, я еще маленькая была, как сюда ездили делегации. У меня были фотографии Сергея, я их хранила. Однажды стала раскладывать снимки и подумала, что незачем держать их у себя, — отдала в музей».

Кстати, в Кадниковском краеведческом музее готовятся к открытию Зала воинской славы.

«Мы хотим приобрести в Зал мультимедийный киоск. Это современное оборудование. Дело в том, что помещение у нас небольшое, при этом каждый приходящий в музей житель Кадникова хочет видеть здесь своего героя — дедушку, прадедушку. Информацию о них можно будет увидеть благодаря интерактивному киоску», — рассказала директор Краеведческого музея Марина Давидчук.

На оборудование для Зала воинской славы в рамках программы «Народный бюджет» будет направлено 700 тысяч рублей. Инициаторами стали члены одной из первичек «Единой России». Кстати, из 39 проектов, реализуемых в районе по «Народному бюджету», авторами 33-х являются также активисты и сторонники «Единой России».

«Создать зал предложили мы сами, местные жители. Программа „Народный бюджет“, действительно, помогает людям осуществить задуманное», — поделилась впечатлениями одна из вдохновителей проекта Галина Маганова.

В самом здании краеведческого музея заканчивается ремонт. Дом, построенный местным купцом более века назад, приобретает свой первоначальный вид.

«Сделано новое основание на 1 этаже, отреставрированы все перекрытия, кровля, штукатурка, кирпичная кладка. Кроме этого, мы заменили системы отопления и освещения, полы, отреставрированы все двери, по старинным чертежам заменены окна, воссоздана лепнина. Печами здание отапливаться не будет, однако, их тоже восстановили. Каждая печь имеет историческую ценность, их реставрировали по фотографиям 130-летней давности», — рассказал руководитель проекта Игорь Гарут.

Добавим, что на реконструкцию музея направлено 54,6 млн.рублей. Решение о финансировании было принято на Градостроительном совете.