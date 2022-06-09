В Череповце приостановили строительство бокс-парка из-за экономической ситуации в стране

На Набережной реки Ягорбы в Череповце в районе старой насосной станции должны были появиться новые кафе, детская площадка, веранда и сцена. Но благоустройство сорвалось из-за непростой экономической ситуации в стране. Пишет GorodChe.

На Набережной планировалось создание 9 тематических зон в модифицированных контейнерах. Все вместе это называлось «Бокс-парк». Проект был разработан студентами ЧГУ, а инвестором выступила компания «Морсен» при поддержке Агентства городского развития.

В октябре прошлого года на место строительства привезли несколько морских контейнеров. Дальше дело не продвинулось.

«В компании „Морсен“ пояснили, что причиной послужила экономическая обстановка в стране. Но строительство объекта не заморожено, а приостановлено. Возобновление строительных работ планируется до конца года», — пишет GorodChe.

Кроме кафе, в одном из которых планировалось сделать караоке, проект предусматривал парковку, детскую площадку, многоуровневые настилы, веранду, сцену, а также благоустроенный выход к реке.