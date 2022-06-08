Прием заявок на конкурс «Цветущий город» начался в Вологде

08.06.2022 [Общество]

Прием заявок на участие в летнем конкурсе «Цветущий город» начался в Вологде 8 июня. Конкурс проводится в городе уже в 14-й раз. Его участниками могут стать, как коллективы детских садов, школ, ТОСов, УК и ТСЖ, предприятий и учреждений Вологды, но также принимаются и индивидуальные работы.

Победителей определят в четырех номинациях:

  1. «Лучшая клумба-цветник», 
  2. «Цветущий балкон», 
  3. «Цветочный кадр» (фотоконкурс) 
  4. «Цветы любимому городу». 

Последняя номинация посвящена 875-летию Вологды и предполагает любой формат цветочных посадок.

Так, например, представители школы №4 планируют представить на проект пришкольные клумбы. Цветники разбили ученики двадцати классов вместе с педагогами и родителями.

– Эта школьная традиция длится уже третий год. Она позволяет объединять участников образовательного процесса, дает возможность неформального общения. В этом году мы решили наши цветники представить на конкурс «Цветущий город», чтобы они приносили радость не только нам, но о них узнали и другие вологжане, – говорит директор школы №4 Александр Кочешков. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября:

– Подавая заявку в электронном формате, необходимо прикрепить фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ. Итоги проекта будут подведены в срок до 1 октября, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Прошлым летом на конкурс «Цветущий город» поступило 239 заявок, всего же за годы реализации проекта – более 5000 коллективных и индивидуальных заявок.

Читайте также:

Тэги: цветущий город, конкурс, цветы

ТОП НЕДЕЛИ

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»
В Вологодской области профессия военного стала самой востребованной на рынке
В Великоустюгском районе бык насмерть забодал доярку
Как начало военной спецоперации повлияло на психическое здоровье россиян: интервью с психологом
В Вологде женщина выпала из окна и разбилась
Прокуратура: в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов
В Вологде двое дачников угрожали расправой председателю садового товарищества
США ввели санкции против Мордашова, его семьи и «Северстали». Акции компании стали терять в цене
Кому в науке жить хорошо: ректоры главных вологодских вузов отчитались о своих доходах
Экс-заведующую детского сада в Вологде осудили за присвоение двух миллионов рублей

Похожие новости

Вологжане смогут принять участие в конкурсе «Цветущий город» до конца лета

Подать заявку можно в Центре по работе с населением или на сайте городской администрации

1356
0

Эксперты «Цветущего города» выбирают лучшую композицию в Вологде

Имена победителей конкурса «Цветущий город» назовут в начале сентября. Экспертная комиссия заканчивает свою работу по оценке представленных работ

1481
0

Детские сады стали самыми активными участниками конкурса «Вологда- Цветущий город»

Так, в саду № 66  родители, воспитатели и дети создали «поляну Бабы-яги» из дерева, автомобильных покрышек, березовых пеньков. Возле детского сада № 25 «живут» персонажи мультфильмов и сказок, сделанные из пластиковых бутылок, резиновых сапог и соломы

1687
0

Не только дворы, но и балконы зацвели в Вологде

Вологжане украшают свои квартиры для участия в городском конкурсе "Цветущий город".

1585
0

Три тонны земли и 1500 саженцев ушло на клумбу на въезде в Вологду

Он оборудован на перекрестке улицы Ильюшина и Окружного шоссе.  Саженцы располагаются на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Через неделю цветы затянут клумбу плотным ковром

1632
0

Вологду украсят цветочные композиции с олимпийской символикой

На площади Революции появится семейство ежей и ваза с олимпийскими кольцами, а на улице Герцена - два цветника с эмблемой одежды олимпийцев

1641
0

Школа ландшафтного дизайна открылась в Вологде

Ее слушателем может стать любой желающий

2677
0

Конкурс «Цветущий город» начал принимать заявки от вологжан

В этом году участники смогут проявить себя в следующих номинациях: «Клумба-цветник», «Логотип организации», «Цветочный двор», «Art-объект»,  «Цветочная витрина», «Балкон»,  а также принять участие в фотоконкурсе «Цветочный кадр». Кроме того, в рамках проекта будет работать Школа ландшафтного дизайна.

1613
0

Виола зацветет летом в Вологде цветами российского флага

Около 300 тысяч цветочных растений сейчас подрастает в теплицах «Зеленстроя».

2222
0

600 тысяч цветов украсят Вологду летом

Этим летом расцветут не только центральные улицы, парки и скверы, но и микрорайоны Вологды.

2149
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прием заявок на конкурс «Цветущий город» начался в Вологде
Водоснабжение района Бывалово в Вологде будет ограничено 10 и 11 июня
Фестиваль сапсерфинга пройдет в Череповце 26 июня
«Лимпияда в Липках» пройдет 31 июля
В Грязовецком районе директора УК будут судить за ненадлежащую уборку наледи с крыши дома
«Что изменилось при выплате пособий на детей в Вологодской области»: подробный разбор жалоб вологжан
В Великоустюгском районе прокуратура проверила факт невывоза мусора от местной ЦРБ
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1611
0
09.06.2022 [БлогоVO]

Всем, кому важна судьба Парка ветеранов

124
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

1061
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика