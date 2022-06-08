Прием заявок на конкурс «Цветущий город» начался в Вологде

Прием заявок на участие в летнем конкурсе «Цветущий город» начался в Вологде 8 июня. Конкурс проводится в городе уже в 14-й раз. Его участниками могут стать, как коллективы детских садов, школ, ТОСов, УК и ТСЖ, предприятий и учреждений Вологды, но также принимаются и индивидуальные работы.

Победителей определят в четырех номинациях:

«Лучшая клумба-цветник», «Цветущий балкон», «Цветочный кадр» (фотоконкурс) «Цветы любимому городу».

Последняя номинация посвящена 875-летию Вологды и предполагает любой формат цветочных посадок.

Так, например, представители школы №4 планируют представить на проект пришкольные клумбы. Цветники разбили ученики двадцати классов вместе с педагогами и родителями.

– Эта школьная традиция длится уже третий год. Она позволяет объединять участников образовательного процесса, дает возможность неформального общения. В этом году мы решили наши цветники представить на конкурс «Цветущий город», чтобы они приносили радость не только нам, но о них узнали и другие вологжане, – говорит директор школы №4 Александр Кочешков.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября:

в департаменте городского хозяйства администрации города Вологды по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 15,

в филиалах Центра по работе с населением г. Вологды,

в электронном виде на официальном сайте администрации города Вологды.

– Подавая заявку в электронном формате, необходимо прикрепить фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ. Итоги проекта будут подведены в срок до 1 октября, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Прошлым летом на конкурс «Цветущий город» поступило 239 заявок, всего же за годы реализации проекта – более 5000 коллективных и индивидуальных заявок.