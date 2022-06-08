Водоснабжение района Бывалово в Вологде будет ограничено 10 и 11 июня

08.06.2022 [Общество]

Водоснабжение в ряде домов на улицах Ярославской и Новгородской в Вологде будет приостановлено с 22:00 10 июня до 21:00 11 июня.

Отключение воды будет связано с переключением водопроводной сети в районе перекрестка Ярославская-Молодежная.

– Необходимость отключения водоснабжения связана со строительством улицы поэта Романова. Там ведутся работы по устройству инженерных сетей, в том числе водопроводных. За сутки мы должны провести работы по врезке вновь построенных водопроводных сетей в районе улиц Молодежная – Ярославская. Подрядчик будет стараться закончить свои работы по обеспечению надежного и качественного водоснабжения как можно раньше, – говорит начальник департамента городского хозяйства администрации города Вологды Алексей Шумилов.

Не будет воды по следующим адресам: 

  • ул. Ярославская: дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30а, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38б, 40, 40а, 42, 44а;
  • ул. Новгородская: дома №№ 20, 22, 23, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41.

Подвоз воды будет осуществляться 11 июня по следующему графику:

Адрес пункта подвоза воды и период подвоза воды

  • ул. Ярославская, д. 24 с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 20:00;
  • ул. Ярославская, д. 42 с 13:00 до 17:00;
  • ул. Новгородская, д. 27 с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 20:00;
  • ул. Новгородская, д. 35 с 13:00 до 17:00.

– Улица поэта Романова соединит микрорайон Бывалово и улицу Конева и станет первым элементом Малого транспортного кольца – крупного инфраструктурного проекта, поддержанного на федеральном уровне. Сейчас идет перенос и устройство инженерных коммуникаций, строительство моста через реку Шограш. Также будет построена четырехполосная дорога и обустроены три кольцевые развязки, – напоминает пресс-служба администрации города Вологды.

Тэги: отключение воды, Бывалово, улица Поэта Романова

ТОП НЕДЕЛИ

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»
В Вологодской области профессия военного стала самой востребованной на рынке
В Великоустюгском районе бык насмерть забодал доярку
Как начало военной спецоперации повлияло на психическое здоровье россиян: интервью с психологом
В Вологде женщина выпала из окна и разбилась
Прокуратура: в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов
В Вологде двое дачников угрожали расправой председателю садового товарищества
США ввели санкции против Мордашова, его семьи и «Северстали». Акции компании стали терять в цене
Кому в науке жить хорошо: ректоры главных вологодских вузов отчитались о своих доходах
Экс-заведующую детского сада в Вологде осудили за присвоение двух миллионов рублей

Похожие новости

Из-за аварии временно отключено водоснабжение в нескольких домах в центральной части Вологды

В остальных домах центральной части давление воды может быть понижено. Детских садов отключение не коснулось

1536
0

Администрация Вологды опубликовала график подвоза воды на время отключения водоснабжения

Всего в областном центре будет организовано 16 таких пунктов

2260
0

В Вологде более чем на сутки перекроют воду

Под отключение или ограничения подачи воды подпадут сотни домов

5541
0

Масштабного отключения водоснабжения в Вологде удалось избежать благодаря переподключению участков сети

Ранее анонсировалось, что воду в большинстве домов Вологды отключат с 20 по 22 августа

4233
0

29 точек подвоза воды будут организованы в Вологде с 20 по 22 августа

С 22:00 20 августа до 8:00 22 августа будет ограничено водоснабжение в большей части домов города

8241
0

Из-за аварии на сетях в центре города 12 жилых домов остались без воды

Кроме того, в зоне отключения девять административных зданий, в том числе роддом на улице Пирогова

3066
0

В нескольких микрорайонах Вологды вечером 17 июня отключат воду из-за прорыва на сетях

Планируется, что аварию устранят к утру 18 июня

2684
0

Мэр Вологды сообщил о завершении ремонтных работ на водоводе в районе улиц Преображенского-Панкратова

Вечером 22 мая он заявил, что вода в квартирах вологжан должна появиться «в ближайшее время»

2312
0

Опубликован список домов Вологды, в которых 21-23 мая отключат воду

Это дома в Западном и Восточном микрорайонах Вологды. Отключение производят для устранения утечки. 

7933
0

Из-за утечки на сетях Зашекснинский район Череповца остался без тепла и горячей воды

Аварию обнаружили рано утром 12 мая в районе перекрестка улицы Годовикова и Шекснинского проспекта.

1710
0

Горячую и холодную воду отключат на сутки в микрорайоне Ковырино в Вологде

Причина - ремонт аварийных сетей

2886
0

В Вологде ограничили водоснабжение 17 домов

Это необходимо из-за подключения участка вновь построенного водовода

1416
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прием заявок на конкурс «Цветущий город» начался в Вологде
Водоснабжение района Бывалово в Вологде будет ограничено 10 и 11 июня
Фестиваль сапсерфинга пройдет в Череповце 26 июня
«Лимпияда в Липках» пройдет 31 июля
В Грязовецком районе директора УК будут судить за ненадлежащую уборку наледи с крыши дома
«Что изменилось при выплате пособий на детей в Вологодской области»: подробный разбор жалоб вологжан
В Великоустюгском районе прокуратура проверила факт невывоза мусора от местной ЦРБ
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1611
0
09.06.2022 [БлогоVO]

Всем, кому важна судьба Парка ветеранов

124
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

1061
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика