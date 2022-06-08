Водоснабжение района Бывалово в Вологде будет ограничено 10 и 11 июня

Водоснабжение в ряде домов на улицах Ярославской и Новгородской в Вологде будет приостановлено с 22:00 10 июня до 21:00 11 июня.

Отключение воды будет связано с переключением водопроводной сети в районе перекрестка Ярославская-Молодежная.

– Необходимость отключения водоснабжения связана со строительством улицы поэта Романова. Там ведутся работы по устройству инженерных сетей, в том числе водопроводных. За сутки мы должны провести работы по врезке вновь построенных водопроводных сетей в районе улиц Молодежная – Ярославская. Подрядчик будет стараться закончить свои работы по обеспечению надежного и качественного водоснабжения как можно раньше, – говорит начальник департамента городского хозяйства администрации города Вологды Алексей Шумилов.

Не будет воды по следующим адресам:

ул. Ярославская: дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30а, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38б, 40, 40а, 42, 44а;

ул. Новгородская: дома №№ 20, 22, 23, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41.

Подвоз воды будет осуществляться 11 июня по следующему графику:

Адрес пункта подвоза воды и период подвоза воды

ул. Ярославская, д. 24 с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 20:00;

ул. Ярославская, д. 42 с 13:00 до 17:00;

ул. Новгородская, д. 27 с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 20:00;

ул. Новгородская, д. 35 с 13:00 до 17:00.