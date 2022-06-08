«Лимпияда в Липках» пройдет 31 июля

08.06.2022 [Культура]

«Лимпияда в Липках» пройдет 31 июля. «Лимпияда» – это командное состязание в крестьянских трудовых навыках, а Липки – это поселок в Верховажском районе Вологодской области.

Инициатор и идейный вдохновитель Лимпияды – вологодский писатель и журналист Анатолий Ехалов. Два мероприятия прошли в 2018 и 2019 годах, но затем из-за пандемии был вынуэженный перерыв. В этом году местные жители решили возродить Лимпияду.

– Дату назначили на 31 июля. Время выбрано не случайно – самый разгар кормозаготовки. Предполагается, что участники опять будут косить траву, теребить лен и метать сено в стога. Организаторы ставят цель не только вспомнить, сохранить, но и передать эти трудовые традиции следующим поколениям. Поэтому впервые планируется выставить и молодежную команду, – сообщает районная газета «Верховажский вестник».

Тэги: лимпиада, олимпиада, соревнования, крестьяне, Верховажский район

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