«Лимпияда в Липках» пройдет 31 июля. «Лимпияда» – это командное состязание в крестьянских трудовых навыках, а Липки – это поселок в Верховажском районе Вологодской области.

Инициатор и идейный вдохновитель Лимпияды – вологодский писатель и журналист Анатолий Ехалов. Два мероприятия прошли в 2018 и 2019 годах, но затем из-за пандемии был вынуэженный перерыв. В этом году местные жители решили возродить Лимпияду.