«Лимпияда в Липках» пройдет 31 июля. «Лимпияда» – это командное состязание в крестьянских трудовых навыках, а Липки – это поселок в Верховажском районе Вологодской области.
Инициатор и идейный вдохновитель Лимпияды – вологодский писатель и журналист Анатолий Ехалов. Два мероприятия прошли в 2018 и 2019 годах, но затем из-за пандемии был вынуэженный перерыв. В этом году местные жители решили возродить Лимпияду.
– Дату назначили на 31 июля. Время выбрано не случайно – самый разгар кормозаготовки. Предполагается, что участники опять будут косить траву, теребить лен и метать сено в стога. Организаторы ставят цель не только вспомнить, сохранить, но и передать эти трудовые традиции следующим поколениям. Поэтому впервые планируется выставить и молодежную команду, – сообщает районная газета «Верховажский вестник».