В Великоустюгском районе прокуратура проверила факт невывоза мусора от местной ЦРБ

08.06.2022 [Общество]

В Великоустюгском районе прокуратура на основании материала издания GorodVO провела проверку ненадлежащей организации вывоза мусора с контейнерной площадки местной ЦРБ.

В публикации издание приводило комментарии местных жителей, которые жаловались на мусор и то, что собаки и птицы растаскивают отходы по округе. Один из комментаторов отмечал, что картонные коробки рядом с переполненными контейнерами могут загореться, а огонь — перекинуться на цистерну с кислородом для моногоспиталя.

«Надзорными мероприятиями установлено, что ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения твердых коммунальных отходов за пределы контейнерной площадки, на территории медицинского учреждения отсутствует, что нарушает требования действующего законодательства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В адрес главврача больницы внесли представление и нарушение устранили, установив рядом с площадкой соответствующее ограждение.

Тэги: вывоз мусора, больница, прокуратура, проверка, нарушение

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