В Кирилловском районе 69-летний браконьер застрелил двух лосей

В Кирилловском районе задержали 69-летнего браконьера, который застрелил двух лосей в особо охраняемой зоне парка «Русский север».

Жители одной из деревень у моста через Кишемский канал по телефону сообщили правоохранителям, что около 21:30 слышали выстрелы, предположительно из ружья. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД увидели автомобиль УАЗ, в котором никого не было и стали дожидаться водителя. Через некоторое время из леса к машине выбежал мужчина.

«Житель Вологодского района 1952 г. р., не ожидая увидеть полицейских, признался, что стрелял в лося, а ружье оставил в лесу. Пенсионер показал инспекторам ДПС, где спрятал ружье и где находится туша лося. В ходе дальнейшего общения с полицейскими он также признался, что днем ранее в этом же районе совершил отстрел лося. Но не смог разделать тушу, так как смертельно раненое им дикое животное оказалось на обочине оживленной трассы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы. Ему также придётся возместить ущерб, сумма которого составила 960 тысяч рублей.