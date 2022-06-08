Работница школы искусств в Бабаево украла телефон ученицы

В Бабаево полицейские раскрыли кражу телефона 8-летней ученицы местной школы искусств.

Мать девочки пояснила, что, уходя из школы, её дочь забыла гаджет на стойке гардероба, а когда вернулась, телефон пропал. Сумма ущерба составила 6000 рублей. Подозреваемой оказалась 19-летняя работница учреждения.

«В ходе беседы с оперативниками она созналась в содеянном, пояснив, что украла данный мобильный телефон для личного пользования», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Украденный телефон изъяли и скоро вернут владельцу.