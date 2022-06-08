Треть рабочего времени учителя тратят на заполнение отчетов

15 часов в неделю учителя тратят на заполнение различных отчетов. В среднем рабочая неделя учителя составляет 46 часов.

Учителей планируют освободить от заполнения излишней документации. Соответствующий проект федерального закона, инициированный депутатами ЕР, поддержан губернатором области.

«Проект предусматривает утверждение перечня учебно-методической и иной документации, подготовка которой осуществляется педагогами при выполнении обязанностей по обучению и воспитанию детей. Также вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня, – сообщил заместитель Губернатора области Эдуард Зайнак. - Как отмечают авторы законопроекта, сейчас на заполнение планов и отчетов учителя тратят в неделю более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, что и должно решить принятие федерального закона».

Кроме этого, образовательные организации смогут применять в своей деятельности электронный документооборот. И в этом случае школа будет вправе не предоставлять бумажные версии этих документов. А в случае запросов не нужно будет дублировать информацию, которая и так уже отражена на сайте школы.