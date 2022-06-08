Житель Вологды предстанет перед судом за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией

08.06.2022 [Происшествия]

В Вологде перед судом предстанет житель областной столицы за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией. Сообщает прокуратура города Вологды.

Первым заместителем прокурора г. Вологды утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в том, что умышленно заражал женщин ВИЧ-инфекцией, вступая с ними в половую связь.

По данным следствия, вологжанин с декабря 2020 года по август 2021 года, зная достоверно, что у него вирус иммунодефицита человека, будучи предупрежденным  сотрудниками Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями об ответственности по ст. 122 УК РФ  за нарушение гигиенических правил, умышленно заразил трех жительниц города Вологды ВИЧ-инфекцией.

Следствием установлено, что со всеми потерпевшими мужчина познакомился  в социальных сетях, после непродолжительного общения он вступал с ними в близкие отношения, при этом, заведомо не предупреждая их о наличии опасного заболевания и риске заражения. В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Тэги: ВИЧ

ТОП НЕДЕЛИ

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»
В Вологодской области профессия военного стала самой востребованной на рынке
В Великоустюгском районе бык насмерть забодал доярку
Как начало военной спецоперации повлияло на психическое здоровье россиян: интервью с психологом
В Вологде женщина выпала из окна и разбилась
Прокуратура: в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов
В Вологде двое дачников угрожали расправой председателю садового товарищества
США ввели санкции против Мордашова, его семьи и «Северстали». Акции компании стали терять в цене
Экс-заведующую детского сада в Вологде осудили за присвоение двух миллионов рублей
Правительство РФ одобрило льготную ипотеку на самостоятельное строительство домов

Похожие новости

70 ВИЧ-инфицированных пациентов умерли в Вологодской области с начала года

В первом полугодии в регионе выявили 216 новых случаев ВИЧ-инфекции

3218
0

В Вологодской области узнают отношение школьников и студентов к наркотикам

О социльно-психологическом тестировании говорили на областном родительском собрании

1095
1

В Вологде ночью 31 августа возле двух клубов можно будет сдать кровь на ВИЧ

Передвижная лаборатория будет с 21 часов стоять на Судоремонтной, 2а и на Ленинградской, 150а

1524
0

168 жителей Вологодской области заболели ВИЧ-инфекцией с начала 2019 года

Высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Вологде, Череповце, Шексне и Чагодощенском районе

2176
0

В Вологде больная ВИЧ-инфекцией девушка-подросток поцарапала полицейского

Она сбежала из детдома, а когда правоохранители обнаружили ее на улице пьяную и попытались задержать, оказала сопротивление

5114
3

243 новых случая ВИЧ зарегистрировано в Вологодской области за полгода

Это на 14,5% больше, чем за тот же период 2017 года

3051
1

В Вологодской области предлагают включить тест на ВИЧ в программу профосмотров

По динамике роста заболеваемости СПИД регион занимает первое место в России

2612
0

Сдать бесплатный тест на ВИЧ вологжане могут в поликлиниках по месту жительства

Кроме того, кровь на инфекцию проверяют в Центре по профилактике и борьбе со СПИД на Щетинина, 17А

2421
0

Заключенные колонии в Паприхе рассказали, как они заразились ВИЧ

О способах передачи ВИЧ, о болезни, о том, как от нее защититься, заключенным колонии №2 рассказали сотрудники Красного креста

10127
0

Количество заболевших ВИЧ в Вологодской области за год выросло на 28%

В 2017 году в регионе было зарегистрировано семь новых случаев инфекции у детей

3018
0

Минобрнауки не хочет, чтобы школьникам рассказывали о презервативах

Чиновники хотят выработать к ВИЧ нравственный иммунитет

2300
0

Вологжанам предлагают проверить свой ВИЧ-статус

С 15 по 21 мая в Вологодской области проходит Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

1607
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовецком районе директора УК будут судить за ненадлежащую уборку наледи с крыши дома
«Что изменилось при выплате пособий на детей в Вологодской области»: подробный разбор жалоб вологжан
В Великоустюгском районе прокуратура проверила факт невывоза мусора от местной ЦРБ
В Кирилловском районе 69-летний браконьер застрелил двух лосей
Работница школы искусств в Бабаево украла телефон ученицы
Треть рабочего времени учителя тратят на заполнение отчетов
Житель Вологды предстанет перед судом за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1580
0
07.06.2022 [БлогоVO]

Ночные дворы старого Заречья.Вологда

377
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

1052
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика