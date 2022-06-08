Житель Вологды предстанет перед судом за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией

В Вологде перед судом предстанет житель областной столицы за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией. Сообщает прокуратура города Вологды.

Первым заместителем прокурора г. Вологды утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в том, что умышленно заражал женщин ВИЧ-инфекцией, вступая с ними в половую связь.

По данным следствия, вологжанин с декабря 2020 года по август 2021 года, зная достоверно, что у него вирус иммунодефицита человека, будучи предупрежденным сотрудниками Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями об ответственности по ст. 122 УК РФ за нарушение гигиенических правил, умышленно заразил трех жительниц города Вологды ВИЧ-инфекцией.

Следствием установлено, что со всеми потерпевшими мужчина познакомился в социальных сетях, после непродолжительного общения он вступал с ними в близкие отношения, при этом, заведомо не предупреждая их о наличии опасного заболевания и риске заражения. В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.