Кому в науке жить хорошо: ректоры главных вологодских вузов отчитались о своих доходах

Ректоры главных вологодских вузов отчитались о своих доходах. Не смотря на низкие рейтинги университетов, зарплаты у их руководителей высокие.

Вячеслав Приятелев, ректор Вологодского государственного университета, отчитался о том, что в прошлом году заработал 4 446 130 рублей, он имеет в гараже две машины: ФОЛЬКСВАГЕН Пассат и СУЗУКИ Джимни.

Что интересно, Вячеслав Приятелев в 2020 году задекларировал на миллион меньше, чем в 2021 году — 3 млн 190 тысяч 241 рубль. При этом вуз, которым он управляет, занимает всего лишь 474-е место всероссийского рейтинга по данным портала «Вузотека». Вячеслав Приятелев успевает еще руководить общественной палатой Вологодской области, не смотря на то, что в родном вузе не все проблемы решены.

Так, читатели NewsVo прислали фото одной из стен корпуса ВоГУ. Стена выглядит, как после бомбежки. И это в центре города:

Ректор Череповецкого государственного университета Екатерина Целикова задекларировала чуть меньше Вячеслава Приятелева — 4 071 605 рублей. Екатерина Викторовна — настоящий патриот своей страны. Она вошла в список ректоров, которые подписали письмо в поддержку спецоперации в Украине. Связан ли как-то уровень патриотизма с зарплатой более чем в 300 тысяч в месяц, неясно. Но, все-таки, ЧГУ выше в рейтинге, чем ВоГУ — на 381 месте.

Больше предыдущих руководителей заработал ректор Вологодской молочнохозяйственной академии Николай Малков. Он отчитался о 4 717 862 рублях. У него в собственности несколько земельных участков, машина Субару Форестер, лодка и два автоприцепа. Стоит отметить, что за прошлый год у ректора сократились доходы почти на 300 тысяч рублей по сравнению с 2020 годом.

По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата преподавателя в вузе в Вологде за 2022 год составила 18 323 рубля. Портал считает среднюю, медианную и модальную зарплаты на основе российских вакансий. Статистика показывает предложения работодателей, а не реальные зарплаты, которые получают работники с учётом премий, надбавок и переработок. При этом в статистику включены любые типы занятости: стажировка, вахта, временная работа, полная занятость.

При этом в ВоГУ в 2020 году заявляли, что преподавателей в университете слишком много, а зарабатывают они около 70 тысяч рублей. Об этом писала университетская газета «Аудитория». Тогда было предложено оптимизировать штат, чтобы у вуза появились деньги на тот же ремонт.