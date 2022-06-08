Более 400 девятиклассников не сдали ОГЭ по математике в Череповце. Одного выгнали с экзамена за найденную шпаргалку.

Результаты ОГЭ были озвучены сегодня в управлении образования Череповца. 400 человек, не сдавших математику, это внушительная цифра, так как работу выполняли примерно 3300 человек. Пятерку за экзамен получили около 14% и 32% получили четыре. Двоечных работ оказалось 12%. Большая часть сдали математику на тройку - таких оказалось 43%.



В управлении образования отметили, чо получившие оценку «2», смогут переписать работу в июле или сентябре.

