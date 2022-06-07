В Спасо-Прилуцком Димитриевом мужском монастыре Вологды поселились пчелы

07.06.2022 [Общество]

В Спасо-Прилуцком Димитриевом мужском монастыре Вологды открыли пасеку.

Пчелки уже разведали местность, собирая в свои ульи нектар. Сейчас все цветёт и это прекрасная пора для развития пчелосемей. Яблоневый сад на территории монастыря, в котором и разместили полосатых тружениц, гудит. Пчелки с раннего утра до позднего вечера трудятся. Говорят в Ассоциации пчеловодов Вологодской области

«Монастырская пасека» — совместный проект Ассоциации пчеловодов Вологодской области, Вологодской митрополии и Спасо-Прилуцкого мужского монастыря. Пасека создана по предложению владыки, митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы.

Регулярное обслуживание пасеки будет осуществляться Ассоциацией пчеловодов Вологодской области бесплатно.

Тэги: пчелы

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