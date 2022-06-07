14 социальных проектов ТОС будут реализованы в Вологде в 2022 году

Итоги конкурса социальных проектов ТОС города Вологды подвели в областной столице. Конкурсная комиссия определила 14 проектов, которые будут профинансированы из бюджета города Вологды. Все выбранные проекты должны быть реализованы до конца 2022 года.

«Идея проведения такого конкурса прозвучала от активистов ТОС в ходе Публичного отчета за 2021 год. Я с радостью поддержал инициативу, ведь все что делают представители ТОС на местах, они делают во благо города и его жителей. Всего на конкурс поступило 25 заявок от 18 территориальных общественных самоуправлений областной столицы. Активисты предлагали творческие, спортивные, познавательные проекты, мероприятия патриотической направленности. НекоторыеТОСы участвовали сразу в нескольких номинациях. Всего комиссией было выбрано 14 проектов. Победители получат финансирование до 50 тысяч рублей в зависимости от представленной сметы», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вологжане предлагали свои идеи по пяти направлениям: «Спорт и популяризация здорового образа жизни», «Патриотическое воспитание и краеведение», «Экология», «Культурные инициативы», «Развитие институтов гражданского общества». Конкурсная комиссия оценивала обоснованность и актуальность поступивших проектов, эффективность заявленных методов решения проблем, а также собственный вклад ТОС в их реализацию.

Победителями стали следующие проекты:

1. ТОС «Горького» — проект «ПДД: знаю, соблюдаю!»;

2. ТОС «Заречье» — проект «Х. С. Леденцов. Суть его жизни созидание»;

3. ТОС «Молочное» — проект «Усадьба, ожившая в картинах»;

4. ТОС «Предтеченский» — проект «Спорт в каждый двор»;

5. ТОС «Охмыльцево» — проект «Воспитанные собаки — вежливые соседи»;

6. ТОС «Ковырино» — проект «Спорт без хлопот»;

7. ТОС «Бывалово» — проект «Бывалово: место силы»;

8. ТОС «Прилуки» — проект «Русские народные игры для детей и взрослых»;

9. ТОС «Конева» — проект «Праздник в честь открытия «Библиотечного сада»;

10. ТОС «Ленинградский» — проект «ЛенМозгоДрайв»;

11. ТОС «Центральный» — проект «Всероссийский конкурс, посвященный творчеству А. Я. Яшина «Песни Севера»»;

12. ТОС «Водники» — проект «Танцплощадка»;

13. ТОС «Некрасовский» — проект «От Наволока до Владычной слободы или Литературный театр на улицах Заречья»;

14. ТОС «Лукьяново» — проект «Территория здорового образа жизни»

Все выбранные проекты будут реализованы в 2022 году.

Несмотря на то, что конкурс социальных проектов ТОС проводится МКУ «Центр по работе с населением» в этом году впервые, проекты Ассоциации ТОС регулярно получают поддержку на разных уровнях.