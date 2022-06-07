Масштабное строительство дорог ведется в Кадникове

«Дорожный переворот» - именно так называют местные жители долгожданное глобальное благоустройство дорожно-транспортной сети в Кадникове. Сегодня ход исполнения Народной программы в Сокольском районе проверил председатель Законодательного Собрания, секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Луценко.

В рамках рабочей поездки он посетил сразу несколько объектов. Первая «остановка» произошла по «требованию». Точнее, по обращению самих кадниковчан. Благоустройство дорог – основное пожелание жителей, которое было внесено в Народную программу «Единой России» от Сокольского района.

Напомним, что в прошлом году началось формирование Народной программы «Единой России», предложения в нее собирались из разных источников: от партийцев, от простых граждан, от экспертов. Были проведены окружные форумы, круглые столы, градостроительные советы. По их итогам данных встреч сформировались предложения для включения в Народную программу.

«В июне прошлого года в поселке Шексна во время работы «круглого стола» по федеральному партийному проекту «Безопасные дороги» нынешний депутат, тогда еще кандидат, Анатолий Дианов выступил с предложением включить в Народную программу ремонт автодороги «Северный и Южный подъезды к Кадникову». По итогам «круглого стола» этот объект был включен Народную программу. Она была утверждена на партийном форуме 28 августа 2021 года. Прошел почти год, сегодня приехали с комиссией оценить результат работ», - отметил Андрей Луценко.

Как рассказал Глава муниципального Сокольского района Юрий Васин, город Кадников длительное время не асфальтировался. В этом сезоне благоустройство дорог здесь ведется сразу на четырех объектах: завершено строительство центральной улицы города, ведется ремонт Южного и Северного подъездов, на этой неделе стартовало долгожданное благоустройство дороги к Большому селу.

«Город Кадников небольшой, население всего пять тысяч, поэтому такие масштабы благоустройства радуют всех местных жителей. По центральной улице поступают положительные отзывы кадниковчан. На ремонт Южного и Северного подъездов, а это почти три километра асфальтового покрытия, направлено 59 миллионов рублей. Первый слой асфальта уже положен», - рассказал Юрий Васин.

Ход ремонтных работ лично оценил Андрей Луценко. Исполнение Народной программы – на особом контроле у всех депутатов фракции «Единая Россия».

«Осмотрел объект, работы ведутся по графику, до 23 октября по контракту подрядчик обязуется завершить благоустройство. Особо хочу отметить, что благодаря ремонту предстоящей зимой впервые подъезды к Кадникову будут содержаться без зимнего наката. Трасса будет чиститься до асфальта и обрабатываться реагентами. Ездить здесь, конечно же, будет безопасно, - резюмировал Андрей Луценко. - Это станет возможным после капитального ремонта Южного и Северного въездов в город. На Южном участке уложен первый слой асфальта. Далее - второй слой, разметка, благоустройство обочин. На Северном въезде сделана полоса отвода, обочины очищены от кустарника, срезан старый асфальт и положен первый слой нового».

В населенном пункте Большое село жизнь детей и взрослого населения связана с Кадниковым, поэтому реконструкция дороги по этому направлению улучшит качество жизни нескольких тысяч людей. Очень много обращений поступало от жителей Сокольского района по благоустройству этого объекта, именно поэтому он включен в Народную программу. Всего на ремонт объекта направлено 32 миллиона рублей.

«Спасибо за поддержку нашей инициативы лично Вам, Андрей Николаевич, и Губернатору от всех кадниковчан. Закончив ремонт дороги к Большому селу, мы фактически реализуем важнейшую задачу по строительству всей опорной дорожной сети города Кадникова. Это настоящий прорыв, вопрос не решался десятилетиями», - обозначил Юрий Цыплёнков, директор Сокольского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор».

Благодаря системному и масштабному подходу к реконструкции дорожно-транспортной сети Кадникова у местных жителей появляется стимул для дальнейшей жизни здесь. Железнодорожная развязка и строительство федеральной трассы не затронуло городок, который когда-то насчитывал более 200 тысяч жителей.

«С решением вопроса благоустройства здесь жизнь людей, уверен, изменится к лучшему. После заседания «круглого стола» в Шексне я анонсировал у себя в соцсетях итоги заседания и перспективы дорожных работ здесь, в Кадникове. Многие тогда не поверили и писали негативные комментарии, называли это предвыборными обещаниями. Сейчас же люди ходят и улыбаются», - рассказал депутат Законодательного Собрания области, член фракции «Единая Россия» Анатолий Дианов.

«Народная программа «Единой России» - это свод наказов, пожеланий и просьб наших жителей. Все обращения вологжан проработаны с привлечением экспертов и представителей профессионального сообщества в разных отраслях: от образования и здравоохранения – до благоустройства и строительства дорог, - подчеркнул Андрей Луценко. – Народная программа - это главный документ, с которой победила «Единая Россия». По сути – это ключевой план задач на ближайшие пять лет. Поэтому исполнение каждого пункта – на особом контроле у моих коллег на всех уровнях власти».

Андрей Луценко отметил, что сейчас идет самый горячий сезон благоустройства и строительства. Все объекты Народной программы региона распределены между депутатами и находятся под их пристальным вниманием.