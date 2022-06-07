В Вологде молодой человек разбил окно школы после ссоры с девушкой

07.06.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего молодого человека, который разбил окно школы на улице Горького.

Охранник учебного заведения рассказал, что неизвестный мужчина рукой разбил стекло в окне и скрылся. Подозреваемого нашли во дворе дома на улице Комсомольской. У него на руке имелись глубокие порезы и росгвардейцы оказали ему первую помощь.

«Вологжанин 2003 г. р. пояснил, что прогуливался по городу, разговаривал по телефону со своей девушкой и поссорился с ней. Свою агрессию он решил выместить на школе, в которой раньше учился, и разбил кулаком оконное стекло», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: хулиганство, порча имущества, школа, Росгвардия

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