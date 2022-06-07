Соловьев резко отреагировал на карикатуру мэра Первоуральска, где ведущему отрубают голову

Телеведущий Владимир Соловьев резко отреагировал на публикацию «ВКонтакте» мэра Первоуральска Игоря Кабца.

Кабец 1 июня разместил на своей странице карикатуру, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в образе джедая отрубает голову Соловьеву световым мечом.

Карикатуру разместил в своем аккаунте «ВКонтакте» и мэр Алапаевска Сайгид Билалов со словами «Шах и мат от губернатора». Так свердловские градоначальники поддержали губернатора Куйвашева в споре, который длится с конца апреля.

Конфликт завязался после того, как во время разговора с уральским полпредом Владимиром Якушевым журналист Владимир Соловьев заявил, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты» и «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал ведущему «следить за языком», а депутаты заксобрания Свердловской области обратились к главе ВГТРК с просьбой оценить действия Соловьева.

После публикации карикатуры Соловьев в эфире своего шоу предположил, что Кабец призывает к тому, чтобы расправиться с ним и отрубить ему голову.