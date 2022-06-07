Вологодский клуб по американскому футболу «Викинги ВоГУ» ищет «Кикера»

07.06.2022 [Спорт]

Вологодский клуб по американскому футболу «Викинги ВоГУ» через объявил набор нового игрока на позицию «Кикера».

«Кикер» — игрок, основная задача которого — бить по мячу сильно и точно. Одна из самых важных позиций на поле. Кикер — это игрок, который очень редко вступает в борьбу, захватывает или получает удар, его роль — в нужный момент выйти и сделать своё дело.

Желающие попробовать себя в американском футболе могут написать личное сообщение в группу клуба в ВКонтакте https://vk.com/vikings35

Отметим что «Викинги ВоГУ» играют в Первой лиги Чемпионата России, дивизион «Север», в одной группе с «Карельскими Оружейниками» и «Драконами» из Москвы. В текущем сезоне вологжане провели два матча, в обоих потерпев поражение с общим счётом 20:63. Следующий матч «Викинги» проведут 18 июня против «Драконов».

Тэги: американский футбол

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