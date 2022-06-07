В Череповецком районе погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой

07.06.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе сотрудники ДПС были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя.

Инцидент произошёл на 412 километре автодороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец 6 июня около 2:00. Полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2109. У 20-летнего водителя не было прав, и имелись явные признаки опьянения. Пока полицейские беседовали с молодым человеком, 19-летний пассажир авто сел за руль и быстро уехал с места происшествия. На требования об остановке он не реагировал и грубо нарушал ПДД, создавая опасность другим участникам движения.

«Один из сотрудников ДПС был вынужден применить табельное оружие, и совершил предупредительный выстрел вверх. Водитель совершил резкий маневр разворота и поехал в сторону д. Новинка», — сообщает районный отдел ГИБДД.

19-летний нарушитель бросил машину недалеко от посёлка Мякса и попытался скрыться, но его задержали. Выяснилось, что он — владелец авто и пытался избежать ответственности за передачу управления пьяному приятелю. Водительских прав у молодого человека тоже не было.

Первому водителю суд за пьяное вождение назначил наказание в виде 10 суток ареста. На владельца машины составили протоколы за вождение без прав, управление ТС в состоянии опьянения и невыполнение требования об остановке. Его тоже арестовали на 10 суток, а ещё ему грозит штраф на сумму более 60 тысяч рублей.

По предварительным данным, применение полицейскими табельного оружия признано правомерным. Проводится служебная проверка.

Тэги: пьяный водитель, задержание, стрельба
видео отдела ГИБДД по Череповецкому району

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