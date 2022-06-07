Меры социальной поддержки будут назначать на основе данных специальной информационной системы

07.06.2022 [Общество]

Меры социальной поддержки гражданам будут назначать на основе данных специальной информационной системы. Об этом сообщил заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

Речь идёт о Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), в которую будут вноситься сведения о доходах, имуществе и транспортных средствах граждан.  ️Эти данные будут использоваться для решения вопроса о возможности предоставления гражданам мер социальной защиты и поддержки, социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат с учетом критериев нуждаемости.

Процесс выявления нуждающихся в мерах соцподдержки граждан, а также учёт сведений о таких гражданах будет обеспечиваться ЕГИССО согласно порядку, который утвердят в Правительстве Российской Федерации. Указанные изменения внесены Федеральным законом от 28 мая 2022 года № 140-ФЗ.

Тэги: пособия, социальные выплаты

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