Меры социальной поддержки будут назначать на основе данных специальной информационной системы

Меры социальной поддержки гражданам будут назначать на основе данных специальной информационной системы. Об этом сообщил заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.



Речь идёт о Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), в которую будут вноситься сведения о доходах, имуществе и транспортных средствах граждан. ️Эти данные будут использоваться для решения вопроса о возможности предоставления гражданам мер социальной защиты и поддержки, социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат с учетом критериев нуждаемости.



Процесс выявления нуждающихся в мерах соцподдержки граждан, а также учёт сведений о таких гражданах будет обеспечиваться ЕГИССО согласно порядку, который утвердят в Правительстве Российской Федерации. Указанные изменения внесены Федеральным законом от 28 мая 2022 года № 140-ФЗ.