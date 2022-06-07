С начала года в Вологодской области возбуждено два уголовных дела по фактам вандализма на транспорте

С начала 2022 года Вологодским линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено два уголовных дела по фактам вандализма на транспорте.

В Вологодской транспортной прокуратуре напоминают, что статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.

Наиболее распространенными нарушениями являются нанесение надписей и граффити на вагоны и электропоезда, битье стекол в подвижном составе. Прокуроры отмечают, что вандализм на транспорте - это непросто нарушение общественного порядка, но и порча чужого имущества,

К уголовной ответственности за это может быть привлечено лицо, достигшее 14–летнего возраста.

За совершение указанных действий Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

В случае, если указанное преступление совершено группой лиц либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.