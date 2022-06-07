Под Вологдой частный самолет потерпел аварию

07.06.2022 [Происшествия]

Под Вологдой частный самолет потерпел аварию. Воздушное судно получило серьезные повреждения, но пострадавших нет. Сообщает GorodVo.

По информации издания Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию ЧП с частным самолетом Цессна, которое произошло на аэродроме Труфаново еще 31 мая.

«По поступившей 6 июня информации, 31 мая на аэродроме Труфаново произошло авиационное происшествие с самолетом С 15А RA-1644G частного лица. По имеющейся информации, находившиеся на борту пилот и пассажир не пострадали, воздушное судно имеет значительные повреждения», — говорится на сайте МАК.

Собственные источники сообщили порталу GorodVo, что на Цессне в Труфаново прилетели два человека из Санкт-Петербурга. Они оказались в Вологодской области, так как не рассчитали время и изменили маршрут, чтобы не лететь в темноте. Утром владелец самолета, начал тренироваться на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Во время выполнения одного из маневров он не справился с управлением и самолет потерпел аварию, получив разрушения. Люди не пострадали.

На следующий день владелец снял с Цессны крылья и транспортировал пострадавшее воздушное судно в Санкт-Петербург.

Тэги: самолеты, аварии

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