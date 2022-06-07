В одном из производственных цехов «Северстали» произошел пожар

07.06.2022 [Происшествия]

6 июня в одном из производственных цехов «Северстали» в Череповце произошел пожар. Сообщение поступило на пульт дежурного примерно в 12 часов дня.

Пожар произошел в цехе прокатки и отжига. Огонь возник на участке производственной пыли, грязи в неэксплуатируемой металлической трубе диаметром 1 м, ранее предназначенной для удаления продуктов горения производственных печей.

В управлении МЧС по Вологодской области сообщили, что общая площадь пожара составила всего 1 кв. м. Сгорела пыль, грязь.

20 человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. В ликвидации было задействовано 10 единиц техники и 33 человека. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем.

Тэги: пожар, «Северсталь»
Фото МЧС

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