В одном из производственных цехов «Северстали» произошел пожар

6 июня в одном из производственных цехов «Северстали» в Череповце произошел пожар. Сообщение поступило на пульт дежурного примерно в 12 часов дня.

Пожар произошел в цехе прокатки и отжига. Огонь возник на участке производственной пыли, грязи в неэксплуатируемой металлической трубе диаметром 1 м, ранее предназначенной для удаления продуктов горения производственных печей.

В управлении МЧС по Вологодской области сообщили, что общая площадь пожара составила всего 1 кв. м. Сгорела пыль, грязь.

20 человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. В ликвидации было задействовано 10 единиц техники и 33 человека. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем.