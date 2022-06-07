Минобрнауки заявило об исключении всех российских вузов из Болонской системы

Вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе, об этом заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Причиной исключения стала поддержка российских ректоров проведения спецоперации России на территории Украины. Письмо поддержки в том числе подписано ректором Череповецкого государственного университета.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — говорит Афанасьев.

«С учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — сказал чиновник.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Это процесс создания единого европейского пространства высшего образования. Его приняли 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков 24 мая заявил, что к Болонской системе образования стоит отнестись как «к пережитому этапу».