На 83 году жизни умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин

Советский космонавт Валерий Рюмин умер на 83-м году жизни.

«Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Валерий Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Московский лесотехнический институт, факультет электроники счетно-решающей техники. 21 марта 1973 года был назначен на должность космонавта-испытателя. Совершил четыре полета в космос общей продолжительностью более 371 суток, работал в открытом космосе.