Вологодская область поможет в восстановлении города Алчевска, находящегося в ЛНР

Вологодская область возьмет шефство над городом Алчевском, который находится на территории ЛНР. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания.

«Одной формой поддержки становится целенаправленное шефство российских регионов над отдельными городами. Москва стала побратимом города Луганска, Санкт-Петербург города Мариуполя, Свердловская область будет сотрудничать с городам Макеевкой, а Ленинградская область с городом Енакиево. Вологодская область окажет содействие городу Алчевску. В дальнейшем между нами будет сотрудничество по различным направлениям», — заявил губернатор.

Он добавил, что Алчевск похож на Череповец, потому что в основе экономик двух городов металлургия и химия. В настоящее время прорабатываются конкретные направления взаимодействия.

О том, что российские регионы будут помогать восстанавливать разрушенные в ходе спецоперации города было заявлено в середине мая в правительстве РФ.