Троих череповчан осудили за организацию занятия проституцией

В Череповце суд вынес приговор троим местным жителям, признанным виновными в организации занятия проституцией.

Установлено, что подсудимый Л, ранее судимый за пьяное вождение, вступил в сговор с остальными обвиняемыми, желая заработать. Их незаконная деятельность длилась с 2018 года, пока не была пресечена полицейскими в 2022 году.

«Каждый член организованной группы занимался продвижением нелегального агентства по оказанию услуг интимного характера: реклама, подача объявлений через газету и расклеивание их на улице, а также поиск девушек для предоставления услуг интимного характера и доставления их на место», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Л., как руководителю преступной группы, суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей и 200 часов обязательных работ. Остальным осуждённым назначены штрафы в 100 тысяч рублей.