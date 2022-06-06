Троих череповчан осудили за организацию занятия проституцией

06.06.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор троим местным жителям, признанным виновными в организации занятия проституцией.

Установлено, что подсудимый Л, ранее судимый за пьяное вождение, вступил в сговор с остальными обвиняемыми, желая заработать. Их незаконная деятельность длилась с 2018 года, пока не была пресечена полицейскими в 2022 году.

«Каждый член организованной группы занимался продвижением нелегального агентства по оказанию услуг интимного характера: реклама, подача объявлений через газету и расклеивание их на улице, а также поиск девушек для предоставления услуг интимного характера и доставления их на место», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Л., как руководителю преступной группы, суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей и 200 часов обязательных работ. Остальным осуждённым назначены штрафы в 100 тысяч рублей.

Тэги: проституция, преступная группа, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»
В Вологодской области профессия военного стала самой востребованной на рынке
Результаты ОГЭ родители и ученики могут узнать на специальном интернет сайте
В Великоустюгском районе бык насмерть забодал доярку
«Северсталь»: ситуация на рынке крайне напряженная
Как начало военной спецоперации повлияло на психическое здоровье россиян: интервью с психологом
Прокуратура: в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов
В Вологде двое дачников угрожали расправой председателю садового товарищества
США ввели санкции против Мордашова, его семьи и «Северстали». Акции компании стали терять в цене
В Вологде девушка, перебегавшая дорогу на красный свет, попала под колеса авто

Похожие новости

В Череповце задержана 52-х летняя сутенерша

Женщина организовала целый бизнес интим-услуг

1322
0

Мошенники выманили 28,5 тысяч рублей у жителя Никольского района, который хотел вызвать проститутку

Желаемое 27-летний пострадавший так и не получил

1571
0

В череповецком оздоровительном центре накрыли притон, где оказывали интимные услуги

По подозрению в организации занятием проституцией задержаны три человека

2437
0

Желая вызвать проститутку, вологжанин отдал мошенникам 105 тысяч рублей

Когда с него потребовали ещё 93 тысячи рублей, мужчина обратился в полицию

1145
0

Вологжанин отправил мошенникам 12 тысяч рублей, желая вызвать проститутку

Возбуждено уголовное дело

2371
0

Желая заказать проститутку, череповчанин отправил мошенникам 150 тысяч рублей

Так и не встретившись с девушкой, он написал заявление в полицию

2269
0

Двое череповчан перевели деньги мошенникам, желая вызвать проституток

Всего за сутки жители Вологодской области отправили мошенникам 250 тысяч рублей

2212
0

Череповчанку и четверых её сообщников осудили за организацию борделя

Женщина — организатор преступной группы — получила два года лишения свободы условно, остальным назначены штрафы

1510
0

Мошенники на 3,5 тысячи рублей обманули череповчанина, который хотел вызвать проститутку

Он перевёл эту сумму в качестве предоплаты. Не получив заказанные услуги, потерпевший обратился в полицию.

2167
0

В Череповце приезжий, вызывая проститутку, перечислил мошенникам больше 19 тысяч рублей

У мужчины не было банковской карты, поэтому он переводил деньги через терминал оплаты в магазине. На общение со злоумышленницей и переводы у него ушло около двух часов.

1186
0

Мошенники на 55 тысяч рублей обманули череповчанина, заказавшего проститутку

Эти деньги потерпевший перевёл злоумышленникам в качестве предоплаты

2376
0

Мошенники на 13 тысяч рублей обманули череповчанина, заказавшего проститутку

Объявление об оказании интимных услуг потерпевший нашёл в интернете

3076
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На 83 году жизни умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин
Вологодская область поможет в восстановлении города Алчевска, находящегося в ЛНР
В Грязовце двухлетний ребёнок попал под машину
Сайт Законодательного Собрания Вологодской области подвергся ddos-атаке
Троих череповчан осудили за организацию занятия проституцией
Областная детская больница не может получить томограф из-за нарушений проведения закупки
Экс-мэр Вологды Евгений Шулепов поделился рецептом энергетического завтрака из крапивы
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1409
0
06.06.2022 [БлогоVO]

Свидетельство о жизни. Как хорошо мы жили при Брежневе. Сочинение ко Дню Победы

57
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

961
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика