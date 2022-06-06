Областная детская больница не может получить томограф из-за нарушений проведения закупки

Поставка компьютерного томографа в областную детскую больницу задерживается из-за нарушений при проведении закупки, сообщает УФАС по Вологодской области

Сразу три жалобы поступило в УФАС на закупку томографа для детской областной больницы. Запрос котировок в электронной форме проводился в апреле 2022 года. Предметом закупки являлась поставка компьютерного томографа для Вологодской областной детской клинической больницы. Начальная (максимальная) цена контракта составила 49 миллионов 980 тысяч рублей.

В рамках рассмотрения жалоб антимонопольной службой была проведена внеплановая проверка. Одновременно с рассмотрением жалоб в Вологодское УФАС поступили документы Прокуратуры города Вологды, указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в ограничении конкуренции в пользу конкретного производителя.

«По мнению ООО „ЭКОМЕДСИ“ и ООО „Макрус“, в целях надлежащего формирования объекта закупки при проведении запроса котировок заказчик не использовал Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Вместо этого заказчик в описании объекта закупки указал код объекта закупки согласно ОКПД2, который соответствует конкретному производителю - Системе компьютерной томографии Aquilion Lightning с принадлежностями производства „Канон Медикал Системз Корпорейшн“ (Япония). Излишняя детализация описания объекта закупки привела к ограничению количества участников. Тем самым заказчик нарушил ст. 8, п. 1 ч.1.статьи 33, п. 5 ч.1, п. 1 ч.2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ во взаимосвязи с п. „а“ п. 5 Правил использования КТРУ. Этот довод полностью подтвердился комиссией УФАС при рассмотрении жалоб», — поясняют в УФАС.

В рамках внеплановой проверки и в рамках рассмотрения жалоб были установлены и другие нарушения со стороны заказчика. Заказчику выдано предписание отменить процедуру заключения контракта и аннулировать закупку.