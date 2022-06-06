Экс-мэр Вологды Евгений Шулепов поделился рецептом энергетического завтрака из крапивы

06.06.2022 [Общество]

Экс-мэр Вологды, а ныне депутат ЗСО Евгений Шулепов поделился рецептом энергетического завтрака из крапивы.

«Рабочую неделю начал с энергетического завтрака! Раскрываю рецепт эликсира молодости! Мать-и-мачеха, одуванчик, подорожник, КРАПИВЫ ПОБОЛЬШЕ, лопух и листочек хрена! Приятного аппетита!», — написал он у себя на странице. 

В 2015 году будучи мэром Евгений Шулепов прославился фразой «Пойдет весна, пойдет крапива — будет легче», которую произнес на антикризисном штабе, когда обсуждались вопросы ценообразования и помощи гражданам в ситуации кризиса. 

Тэги: крапива, евгений шулепов
Фото Евгений Шулепов

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