Экс-мэр Вологды Евгений Шулепов поделился рецептом энергетического завтрака из крапивы

Экс-мэр Вологды, а ныне депутат ЗСО Евгений Шулепов поделился рецептом энергетического завтрака из крапивы.

«Рабочую неделю начал с энергетического завтрака! Раскрываю рецепт эликсира молодости! Мать-и-мачеха, одуванчик, подорожник, КРАПИВЫ ПОБОЛЬШЕ, лопух и листочек хрена! Приятного аппетита!», — написал он у себя на странице.

В 2015 году будучи мэром Евгений Шулепов прославился фразой «Пойдет весна, пойдет крапива — будет легче», которую произнес на антикризисном штабе, когда обсуждались вопросы ценообразования и помощи гражданам в ситуации кризиса.