Жительница Череповца ударила мужа ножом за то, что он взял её телефон

06.06.2022 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор местной жительнице, которая ударила супруга ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что в один из вечеров потерпевший взял телефон жены и стал просматривать его содержимое. Это стало причиной ссоры между ними.

«Ножом, которым на тот момент жена нарезала хлеб, она ударила мужа в живот», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом явки с повинной, активного способствования расследованию, оказания потерпевшему помощи и того, что мужчина не настаивал на строгом наказании, суд назначил череповчанке окончательное наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Тэги: ссора, родственники, нож, вред здоровью, приговор

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