Хоккеисты Робин Пресс и Адам Лишка не продлили сотрудничество с командой «Северстали»

06.06.2022 [Спорт]

В «Северстали» не осталось легионеров. Двое последних — швед Робин Пресс и словак Адам Лишка не приняли контрактные предложения череповецкого клуба.

Оба легионера имели статус «ограниченно свободных агентов». «Северсталь» сделала им контрактное предложение. Они должны были дать свой ответ на него не позднее 1 июня, либо предоставить предложение другого клуба. И Пресс, и Лишка не подписали договор с череповецким клубом и, видимо, продолжат свои карьеры за пределами Континентальной хоккейной лиги.

Ранее клуб покинули Стенквист, Рооба и Няттинен.

В апреле директор  «Северстали» Николай Канаков заявлял, что наличие легионеров-иностранцев в клубе будет складываться [в зависимости] от внешних факторов и политической обстановки.

Тэги: хоккей, санкции

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