Житель Вологды украл 20 тысяч рублей из закрытой на ночь аптеки

06.06.2022 [Происшествия]

Житель Вологды украл 20 тысяч рублей из кассы закрытой на ночь аптеки.

О пропаже денег заявил фармацевт. Полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение, выдавив пластиковое окно, а кассу вскрыл с помощью отвёртки. Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Его задержали с поличным недалеко от места происшествия. Украденные деньги изъяли.

«На допросе подозреваемый рассказал, что накануне заходил в аптеку и приметил, что камер видеонаблюдения там нет и сигнализации тоже не установлено, чем и решил воспользоваться», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Тэги: кража, деньги, аптека, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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